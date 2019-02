In resjersjeur yn ieren en sinnen, sa kin Wessel Veenstra wol neamd wurde. Hy die hast alle grutte saken yn Fryslân en Noard-Nederlân, lykas it horrorpensjon fan Eanjum yn 1997 en de moard op Carien Hofman yn 2003 yn De Marwei yn Ljouwert. Oan syn lange karriêre komt in ein, tongersdei nimt er nei 44 jier by de plysje offisjeel ôfskied.