Sherida Spitse wurdt rekôrinternational: "Ze is de generaal in het veld"

Op 16-jierrige leeftiid debutearret Sherida Spitse yn augustus 2006 foar it Nederlânsk alvetal. It sil de earste wedstriid wêze yn in gigantyske rige. It hichtepunt yn Oranje belibbe Spitse yn de simmer fan 2017. Doe waarden de Oranjefroulju foar it earst yn de skiednis Europeesk kampioen. As oanfierster mocht de Snitser middenfjilder de beker omheech tille.

De wedstriid fan woansdeitejûn tsjin Spanje is ien om de Algarve Cup. Dat is in toernoai yn de tarieding op it wrâldkampioenskip fan oankommende simmer. Sadree't it duel mei de Spanjerts om kertier oer seizen úteinset mei Spitse har allinne rekôrynternasjonal neame. Dy titel dielt se no noch mei Annemieke Kiesel-Griffioen, dy't ek 156 ynterlâns spile.