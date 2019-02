Frou (86) rydt mei 45-kilometerauto de sneldyk op en krijt boete

It wie de earste kear dat de frou in TomTom brûkte en se ried ek foar it earst yn it 45-kilometerautootsje. Se moast de rjochter woansdei tasizze dat se net wer samar op in rûteplanner fertrouwe soe. Dêrneist hat har soan de rûteplanner sa ynsteld dat se net mear mei har auto de sneldyk op stjoerd wurdt.

De frou hat de boete fan 350 euro ûnder betingst oplein krigen, omdat se in leech ynkommen hat.