It plantsjen is yn trije fazen útfierd, by de lêste faze binne nochris 125 beammen delset. It giet om simmer-iken en bûken. Beide soarten passe neffens It Fryske Gea goed op de sânige ûndergrûn fan de Rysterbosk. Ek de Enkhuizerlaan sels is opknapt, mei sân út de buert.