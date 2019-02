Jan Waterlander is ferkeazen ta bêste steatelid fan Fryslân

De priis komt foar Waterlander op in momint dat er hast út Provinsjale Steaten ferdwynt. Hy hie graach noch in perioade trochgien, mar waard by de listlûkersferkiezing fan syn partij passearre. De mearderheid fan de leden hat keazen foar Theun Wiersma. Waterlander hat earder riedslid yn de gemeente Littenseradiel west, earst foar de PvdA en letter ôfsplitst as Djip Read.

It Friesch Dagblad hie noch trije kategoryen. Rinie van der Zanden fan de Partij voor de Dieren waard keazen ta Meast Ynhâldlik Steatelid, Leo Pieter Stoel fan de VVD as 'Beste Redenaar' en Sietze Schukking fan de List Schukking krige de Oanmoedigingspriis. Schukking makke him ferline jier los fan de D66-fraksje.