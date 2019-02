Golfklup Lauswolt yn Beetstersweach kin wer sa'n 50 jier foarút. De klup hat in heal miljoen ynvestearre yn in nije driving-range. Dat is in plak dêr't golfers ynslaan en oefenje kinne. It gebou is duorsum boud, mei sinnepanielen op it dak en de range sels is hypermodern.