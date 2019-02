Lauwersmardyk foar hast 27 miljoen euro oanpakt

Ut in toets dy't alle seis jier hâlden wurdt, die bliken dat de hjoeddeistige dyk net mear foldocht oan de easken. It Wetterskip wol dizze simmer al úteinsette mei it wurk oan de Lauwersmardyk. Hjirby sil de hichte net feroarje, mar de lagen om de dyk hinne wol. Op it kaartsje hjirûnder is goed te sjen wat it Wetterskip krekt fan doel is by de dyk.

Njonken de feiligens wol it Wetterskip ek de brûkberens fan de dyk ferbetterje. Bé de Winter fan it deistich bestjoer fan it Wetterskip: "De dijkversterking levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze provincie. Bovendien blijft de dijk groen en kun je er straks over fietsen."