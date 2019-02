Voortaan ook toeristenbelasting voor overnachtingen bij festivals in Leeuwarden

Leeuwarden heeft vorig jaar de toeristenbelasting ingevoerd. De festivals Welcome to the Village, Into the Grave en Psy-Fi kregen toen te maken met een forse rekening. In de prijs van de al verkochte kaartjes was daar geen rekening mee gehouden. De gemeente heeft de festivals toen voor een jaar vrijgesteld van het betalen van toeristenbelasting.

Voor een 'gewone' camping wordt gekeken naar het aantal overnachtingen dat plaats vindt. Voor een festival met een tijdelijke camping is dat een stuk lastiger. Aan de hand van het aantal kaarten met kampeerplaats die worden verkocht, kan nu vrij gemakkelijk een goede berekening worden gemaakt. Dat beleid sluit ook aan bij hoe andere gemeenten dat in de rest van het land doen.