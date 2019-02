"Halt hâlde by Thialf te djoer foar NS en KNSB"

Doe't Steatelid Ynze de Boer fan de ChristenUnie frege wêrom't de treinen net mear de Thialf-halte oandogge, antwurde Kramer dat it 10.000 euro deis kostet as de trein tusken Ljouwert en Swol stil stiet by iisstadion Thialf.

Busferfierder Arriva is ferplichte om by eveneminten ekstra bussen yn te setten fan it sintrale treinstasjon fan It Hearrenfean ôf. Lang net elkenien is dêrfan op de hichte, jout Kramer ta. Hy sil sjen hoe't de ynformaasjefoarsjenning dêryn better kin.

Earder hat de gemeente Hearrenfean oanjûn dat it winsklik is dat de treinen wer stil steane by Thialf, mar dat is fanwege de kosten foarearst gjin opsje.