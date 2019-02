In 'wyld' Drents-Friese Wold, hoe komt dat dalik?

Yn it nasjonaal park wurde twa stikken fan yn totaal 1.600 bunder weromjûn oan de natuer. Dit betsjut dat bygelyks buordsjes, banken en jiskefetten fuorthelle wurde. Ek sille de rûtes foar kuierders en fytsers ferdwine.

Omwenners binne benaud dat se daliks nearne mear komme meie. Ek organisatoaren fan eveneminten tinke dat it daliks folle dreger is om bygelyks in kuier- as fytsevenemint op te setten yn de bosk.

In soad besikers fan de ynringearkomste wolle witte wat daliks wol en wat krekt net mear mei. De kommunikaasje kin better, sa fine se. "We willen precies weten waar je wel en niet mag komen en wat er in de afgesloten gebieden wel en niet mag", seit ien fan de ruters tsjin in ferslachjouwer fan RTV-Drenthe. "Het is nu een beetje een chaos zo. Overal liggen kaarten, maar ze zijn niet helemaal duidelijk."

It wurdt net minder

De plannen foar it wylde natuergebiet binne ûntwikkele troch de stjoergroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek. "We doen dit omdat dit een mooi gebied is waar stilte, de natuur in al zijn facetten aanwezig is, en waarin je dus een volledige natuurbeleving kan hebben. Dat is een van de gebruikswensen die mensen hebben." Dochs hat foarsitter Henk van Hooft ek wol begryp foar de soargen fan de omwenners. "Mensen willen weten wat er gebeurt, en soms zit daar een kritische ondertoon bij."