Vegan-ijs gemaakt in Fryslân, maar juist daar moeilijk te verkopen

Plantenijs

Maar wat is dat eigenlijk, dat veganistische ijs? "Met vegan-ijs proberen wij het verschil tussen gewoon en vegan zo klein mogelijk te houden. Het is van oudsher zo dat als je ijs maakt van planten dat je al snel uitkomt op ijs met een kokossmaak, amandelmelk of soja. Maar dat verschil zal op termijn steeds kleiner worden", denkt De Jong. "Misschien zelfs zo klein dat je niet eens proeft wat je eet."

Ook bij Halal-ijs gaat het erom dat er geen producten van dieren worden gebruikt. Dat betekent dus ook dat er geen bindmiddelen worden gebruikt die op de een of andere manier van een dier afkomstig zijn.

Allemaal innovaties, die ook in Dubai positieve reacties genereren. Maar wat ijsmaker Romke de Jong zelf het liefste eet, daar is hij heel duidelijk over: "Ik ben zelf een groot voorstander van het gewone ijs, met de volle portie suiker."