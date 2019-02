Feganistysk iis makke yn Fryslân, mar krekt dêr hast net te ferkeapjen

IIsmakker Romke de Jong hat der wol in ferklearring foar, dat krekt yn syn eigen Fryslân de nije produkten net sa goed rinne. "Wy binne hjirre grutsk op de bûter, molke en slachrjemme", sa leit De Jong út. Fryslân is in provinsje mei in soad melkfeehâlders, en fanút dat prinsipe is it ek in provinsje dy't graach de produkten dêrfan ôfnimt. "It libbet hjir noch net sa, it feganisme, en eins fyn ik dat ek net sa slim. Wy hawwe hjirre in soad kij, en we helje as iisprodusint de molke út de buert."

Nettsjinsteande de Fryske leafde foar it 'gewoane' iis, nimt de populariteit fan dat feganistyske iis wol hieltyd fierder ta. De Jong tinkt sels dat it wolris útrinne kin nei in kwart fan syn totale omset. En krekt dêrom hawwe se de ôfrûne wike nei Dubai west, op de grutste beurs foar iten yn it Midden-Easten. "Wy merke dat de fraach ek dêr omheech giet, as it giet om duorsume produkten."