Konfettykanon Snits tenei sûnder de tradisjonele konfetty

"Het grote voordeel van het schuim is dat het zichzelf volledig opruimt. We zijn nu aan het testdraaien, maar ik kan je verzekeren dat er over een half uur niets meer van te zien is", sa seit Mengerink. En yndied ferdwynt de skom hiel rap wer. "Bovendien is het volledig biologisch afbreekbaar, dus het is ook nog eens niet slecht voor het millieu."

Neffens Mengerink is it skomkanon in definitive oplossing foar it probleem dat it konfettykanon drige te wurden. "Ik denk niet dat er hier nog iemand over gaat klagen."