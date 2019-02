Dit jier mooglik twa 55+ PC's: yn Frjentsjer en yn Balk

"Wy hawwe it tweintich jier goed nei ús sin hân yn Balk. Dit jier besteane wy 25 jier en yn de tarissings tochten wy: wat soe it moai wêze as we dit jier ek wer yn Frjentsjer keatse koene", leit Piet Bosgraaf, foarsitter fan de kommisje 55+ út.

"As kommisje hawwe wy besletten dat wy it yn Frjentsjer hâlde soene. Doe ha ik noch persoanlik tsjin de sekretaris sein dat der in berjochtsje nei Balk moast. Nei harren reaksje bin ik op eigen inisjatyf derhinne west om te praten." Balk wol dêr lykwols neat fan witte.

Op deselde datum binne der no dus twa keatspartijen foar 55+ organisearre. "At je echt in probleem begjinne te meitsjen, dan kinne wy dat ek. Mar dat wolle wy net. De keatserij krijt dêr in knau fan en dat is net de bedoeling."