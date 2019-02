Bette Dam fan Kollumersweach docht ûndersyk nei Talibanlieder Mohammed Omar

"Der wie ek mar ien ûndúdlike foto fan him en gjinien wist seker oft dat him wie", fertelt Dam. Mar sy wit wol tichterby te kommen. Yn har boek Op zoek naar de vijand dat ferline wike útkaam is, skriuwt se oer har petearen mei Omari, de man dy't moellah Omar de lêste tolve jier fan syn libben fersoarge.

Moellah Omar

Mohammed Omar, ek wol moellah Omar neamd, wurdt beskôge as de heechste lieder fan de Taliban yn Afganistan tusken 1996 en 2001. Mar ynformaasje oer him is der net. It iennige wat op ynternet rûngiet is de foto hjirûnder. Mar der binne ek twifels oft dit him wol echt is. Der wurdt sein dat moellah Omar in goeie freon wie fan Osama Bin Laden. Hy soe Bin Laden de romte jûn ha as it giet om de tarieding fan de oanslaggen op de Twin Towers. En Omar woe Bin Laden dan ek net útleverje oan Amearika nei de oanslaggen.

Yn 2001 falle de Amerikanen Afganistan binnen, Omar flechtet en de Feriene Steaten ferklearje him ta terrorist mei in beleanning fan 10 miljoen dollar op syn holle. Sûnt dat momint hat gjinien in idee fan wêr't de man is. It iennige wat se dan ek as beskriuwing fan him jouwe is: swart hier, lang, Afgaansk en in ferwûning oan syn rjochtereach. 12 jier lang sit hy ûnderdûkt. En pas yn 2015 komme berjochten út Afganistan dat Omar al twa jier dêrfoar stoarn is. Mar oant no wie it noch hieltyd net dúdlik wêr't hy yn al dy jierren sitten hat.