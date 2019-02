Ryk stelt twa miljoen euro beskikber foar it oanpassen fan Fryske bermen

Deputearre Sietske Poepjes is wiis mei de stipe fan it Ryk. "It Ryk hat sein: 'wy wolle jim wol jild jaan, mar dan moatte jim der sels ek wat by dwaan'. Sy jouwe 25 persint en wy moatte 75 persint fan it totale bedrach betelje. Mar it is wol ekstra jild dat we oars net krige hiene", leit Poepjes út.

Wêr is it jild foar bedoeld?

It jild sil brûkt wurde foar it ferbreedzjen en ferhurdzjen fan bermen, it pleatsen fan 'geleiderails', it ferwiderjen fan beammen en it oanpassen fan de ynrjochting fan in dyk.

Provinsjale diken dy't as earste oan bar komme, binne de N393 tusken Stiens en Harns, de N359 tusken Boalsert en Warkum, de N358 tusken Fryske Peallen en Holwert en de A7, de N384 tusken Doanjum en Tsjummearum en de N358 tusken Stiensgea en Surhústerfean.