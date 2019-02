Omwenners Feemerk Snits net bliid mei komst Garden of Dance

Begjin jannewaris krigen de omwenners in brief fan de gemeente mei it foarnimmen om it evenemint op de Feemerk te hâlden. Mar de organisator hat noch gjin fergunning oanfrege, dus it is noch net hielendal besletten. "Yn de brief stiene wol hiel dúdlike dingen en dy wiene de oanlieding foar ús om ûngerêst te wurden. Wy hawwe in gearkomste hâlden mei goed santich minsken", fertelt omwenner Anton van Rooijen.

It terrein is in parkearplak, mar it leit wol middenyn in wenwyk. "Ik wenje sels oan de Westersingel. Oan de foarkant is dan de merke, mar oan de achterkant dan it dancefestival. Wy ha no wat stikken opfrege en dêrút docht bliken dat de gemeente alles út de binnenstêd hawwe wol. Dat betsjut neffens harren eigen opjefte dat der 9.000 man njoggen dagen lang alle jûnen feest hawwe op it Feemerkterrein."