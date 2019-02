Fan tiisdeitemiddei ôf koe der stimd wurde foar it Fryske wurd foar 'vagina'. Dat hawwe de Friezen dan ek massaal dien. Yn in pear oeren is der al mear as 2.000 kear stimd. Op it stuit liket 'flomke' favoryt te wêzen. Ek 'slúfke' docht it goed.