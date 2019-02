Yn dat wurdboek steane sa'n 30.000 wurden. It nije telt mear as twa kear safolle wurden en betsjuttingen. It projekt kostet oardel miljoen euro en it is de bedoeling dat it oer trije jier klear is.

Nei ferwachting stiet der foar de simmer al in part fan it nije Fryske wurdboek online.