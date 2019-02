Fanwegen in oanriding mei in persoan is der foarearst gjin treinferkear mooglik tusken Wolvegea en It Hearrenfean. De NS ferwachtet dat de problemen tiisdeitejûn nei healwei achten foarby binne. De oanriding wie krekt bûten It Hearrenfean. Wa't der oanriden is en hoe't it mei it slachtoffer is, is op dit stuit net bekend.