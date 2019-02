Earste beton foar nije parkeargaraazje Ljouwert stoarten

Der is njoggen jier oer de komst fan de garaazje praat. De bou set dus lang om let útein, mar de omwenners binne der net wiis mei. "Minsken dy't der streekrjocht tsjinoer wenje, tochten der wat oars oer. Dat mei ek. Mar ik hearde krekt fan in omwenner dat er it dochs wol moai fûn", seit wethâlder Friso Douwstra, dy't tiisdei it earste beton stoarte.

It wurdt in parkeargaraazje mei 281 plakken, mei in rustfrijstielen bûtenkant en oan de binnenkant in soad ferwizings nei blommen en grien. De arsjitekt neamt it ien fan de grienste en duorsume parkeargaraazjes dy't der binne.