Ferkiezingsposters PvdA yn Houtigehage bekladde mei Hitlersnorren

Yn Houtigehage binne ferkiezingsposters fan de PvdA bekladde. Op it gesicht fan Henni van Asten, dy't listlûker is foar de wetterskipsferkiezingen, is in Hitler-snor tekene. Op de poster fan Marijke Roskam, dy't by de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten listlûker is, stiet neist in Hitlersnor ek in SS-teken.