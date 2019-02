Achtkarspelen bliuwt striden tsjin oergewicht ûnder jongeren

It persintaazje oergewicht ûnder bern fan fjouwer oant tolve jier leit yn Achtkarspelen heger as it gemiddelde yn Fryslân. Wat fierder opfalt, is dat Achtkarspelen mei it sporten en bewegen wol mei it Frysk gemiddelde meikomt, mar by sûn iten opfallend leger skoart.

It grutste ferskil sit yn it elke dei iten fan griente, seit de gemeente. Dit is de ôfrûne trije jier al mei trije prosint omheech gien, mar it leit noch wol fier ûnder it gemiddelde yn Fryslân. It iten fan fruit (njoggen prosint) en it drinken fan wetter (trettjin prosint) is neffens 2015 wol foarútgien.

De kommende perioade sil yn Achtkarspelen it belang fan it iten fan grienten ûnder de oandacht brocht wurde. 'Groente, zet je tanden erin!' wurdt it tema fan de JOGG-kampanje.