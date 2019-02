Húseigeners Hearrenfean krije makliker liening foar oanpakken fersakke fundearring

It meitsjen fan in fersakke fundearring kostet sa'n 50.000 oant 100.000 euro per hûs. By in bank is it dreech om it nedige jild te lienen. No't de gemeente har offisjeel by it fûns oanslút kin in liening dêr wol ôfsletten wurde. It oansluten by it fundearringsfûns is in inisjatyf fan de PvdA yn Hearrenfean, dêr't de gemeenteried moandeitejûn mei akkoart gien is.