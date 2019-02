Wat is der bard mei it jild fan de donearaksje fan Dirk Baron?

Ien fan de saken dêr't jild yn stutsen is, is it ûndersyk wêrby't in MRI-scan makke wurdt nei it ferstjerren. Mei dit ûndersyk hoopje de ûndersikers dat wat sy ûnder de mikroskoop sjogge, fertale te kinnen nei de scan. Hoe ferlykber de MRI-scan nei it ferstjerren is mei dy fan foar it ferstjerren is ûnbekend.

In pear dagen foar syn ferstjerren hat Dirk in besite brocht oan it Alzheimersintrum om ûnder oare in harsenscan meitsje te litten. Dizze scan is noch ris dien neidat Dirk ferstoar. Hjirtroch koene de ûndersikers de twa harsenscans mei elkoar ferlykje. "Er zat een korte tijd tussen zijn scan en het moment dat hij overleed", fertelt ûndersykster Baayla Boon. "Er zijn geen andere factoren buiten de dood, zoals verlies van hersenweefsel, die onze resultaten kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen we de effecten van de dood op verschillende MRI maten bestuderen."

De konklúzjes fan dit ûndersyk wurde hast publisearre en hjirtroch soe it ferrin fan de sykte better te foarspellen wurde kinnen op basis fan in MRI scan. Der is noch nea earder sa'n fergeliking makke seit Boon. "Dit onderzoek is uniek en daar zijn wij Dirk zeer dankbaar voor."