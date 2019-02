Het Fochteloërveen lekt; Natuurmonumenten zoekt geld voor oplossing

Het Fochteloërveen blijkt lek te zijn en daarom luidt Natuurmonumenten de noodklok. Een aantal dammen is lek, waardoor het water wegloopt. Dat heeft tot gevolg dat het veen veel sneller verdwijnt dan eerder werd gedacht. Er komt veel CO2 vrij en zeldzame planten verdwijnen.

Het Fochteloërveen ligt veel hoger dan het omliggende gebied. Daarom moet een systeem van 77 kilometer houten damwanden het regenwater in het gebied vasthouden. Door een te laag waterpeil is het veen dat de damwanden afdekte, verdroogd en het hout verrot.

In de kern van het Fochteloërveen is een dam over een lengte van 120 meter verzakt, waardoor het water wegstroomt en het waterpeil dertig centimeter te laag is. Deze week wordt het grootste lek dichtgemaakt. Om problemen in de toekomst te voorkomen, is Natuurmonumenten bezig met de financiering van een duurzame oplossing van het probleem.

Klimaatbom

Een bijkomend probleem is dat door het uitdrogen een hoop CO2 vrijkomt. Natuurmonumenten heeft het over een klimaatbom. In het veengebied ligt vijf megaton aan CO2 opgeslagen.