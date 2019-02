Fochtelerfean rint leech; Natuurmonumenten siket jild foar oplossing

It Fochtelerfean blykt lek te wêzen en dêrom liedt Natuurmonumenten de needklok. In tal dammen is lek en dêrtroch rint it wetter fuort. Dat hat ta gefolch dat it fean folle flugger ferdwynt as earder tocht. Der komt in soad CO2 frij en seldsume planten ferdwine.

It Fochtelerfean leit folle heger as it omlizzende gebiet. Dêrom moat in systeem fan 77 kilometer houten damwanden it reinwetter yn it gebiet hâlde. Troch in te leech wetterpeil is it fean dat de damwanden ôfduts, ferdrûge en it hout ferrotte.

Yn de kearn fan it Fochtelerfean is in daam oer in lingte fan 120 meter fersakke, wêrtroch't it wetter fuortstreamt en it wetterpeil tritich sintimeter te leech stiet. Dizze wike wurdt it grutste lek tichtmakke. Om problemen yn de takomst te foarkommen, siket Natuermonuminten nei finansiering foar in duorsume oplossing fan it probleem.

Klimaatbom

In bykommend probleem is dat troch it útdrûgjen in soad CO2 frijkomt. Natuurmonumenten hat it oer in klimaatbom. Yn it feangebiet leit fiif megaton oan CO2 opslein.