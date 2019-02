'Nije winkels yn it WTC-gebiet delsette is bouwe foar de leechstân'

Winkelromte kreëarje yn it WTC-gebiet by it nije Cambuurstadion is neat oars as bouwe foar de leechstân. Dat seit detailhannelspesjalist Gerrit Sluiskes. Provinsjale Steaten beslút tiisdei of woansdei oer it foarstel om fiif miljoen euro oan it WTC-projekt ta te wizen. "Of ze ernaar luisteren, weet ik niet."