SGP-listlûker De Jong: "Gjin froulju op de list haw ik gjin muoite mei"

No wol yn de steaten?

De Staatkundig Gereformeerde Partij krige by de lêste Twadde Keamerferkiezings goed 3800 stimmen yn Fryslân. Dat wie net genôch foar in sit yn Provinsjale Steaten, want dêrfoar moasten se yn 2015 noch 6100 stimmen hawwe. Der moatte dus noch aardich wat ekstra minsken op de SGP stimme om de partij yn de steaten te krijen.

Stimmen fan oare kristlike partijen

It risiko bestiet ek dat de SGP stimmen ôfsnobje sil fan CDA en Christen Unie, de beide oare kristlike partijen yn Fryslân. Mei de Christen Unie hie de SGP yn it ferline in gearwurking.