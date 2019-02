Snits kriget twadde 'tienerschool' foar bern fan 10 oant 14 jier

Nei foarbyld fan Ridderkerk

Palludara en CVO binne nei eigen sizzen al trije jier dwaande om te ûndersykjen hoe't se it ûnderwiis fernije kinne. Se hawwe dêrfoar it hiele lân troch west om te sjen hoe't soks op oare plakken al bart. De nije tienerschool sa't dy no by it Bogerman komt, is bassearre op hoe't se no al dogge yn Ridderkerk.

Stipe fan ministearje

Der binne noch net folle 10-14 skoallen yn Nederlân. It giet mei-inoar om sawat tritich. Dat dêrfan no twa yn Snits sitte, is wat dat oanbelanget opmerklik. De kâns is grut dat der yn de takomst noch mear bykomme om't de ûntwikkeling fan dizze nije ûnderwiisfoarm stipe kriget fan it ministearje.

Begjin takom skoaljier los

De nije tienerschool yn Snits moat begjin takomend skoaljier los gean. Mei hoefolle bern oft dat barre sil, moat yn de kommende moannen bliken dwaan.