Project Rembrandt-aventoer hâldt op foar Dick Kamstra fan Marssum

Project Rembrandt is klear foar amateurskilder Dick Kamstra fan Marssum. Sneintejûn wie yn it tv-programma te sjen dat hy it programma ferlitte moast. De ôfrûne wiken koene we him folgje yn de syktocht nei de bêste amateurskilder fan Nederlân. We seagen him groeien en dat seach de sjuery ek. Dat wie ek de reden dat hy noch hieltyd bliuwe mocht. Mar no moast er dochs nei hûs.