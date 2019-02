Plysje bout moardkeamer nei om ljocht te krijen yn ûnoploste saken

Nije tips

It coldcase-team is foar in grut part ôfhinkelik fan nije tips. Ek dit jier is der in coldcase-kalinder mei 52 ûnoploste saken. Twa dêrfan hawwe him ôfspile yn Fryslân. Der binne yntusken alwer tips binnenkaam. "Oft dêr brûkbere tips by sitte, kin ik noch net sizze. It duorret faak wat langer om dat út te sykjen", seit Tamminga.

DNA

It oplossen fan âlde slimme delikten mei in coldcase-team fynt plak sûnt de jierren '90. Mei nije DNA-techniken wurdt de kâns om de dieder te pakken hieltyd grutter. Yn Nederlân binne alve sokke coldcase-teams dy't mear as 1700 saken besykje op te lossen. Yn Noard-Nederlân giet it om 32 saken: tsien yn Fryslân, achttjin yn Grinslân en fjouwer yn Drinte.