Omrop Fryslân jout rûnom omtinken oan ferkiezingen op 20 maart

Provinsjale Steateferkiezingen

Wat doch in Steatelid? En wat heart der by it takepakket fan in deputearre? Fan 4 oan en mei 8 maart rint ferslachjouwer Lennie Bronsveld staazje by de provinsje yn ferskate funksjes. Op radio, telefyzje, Omropfryslan.nl en de Omrop-app is te folgjen hoe't Lennie it derfan ôf bringt.



Alle listlûkers foar de Steateferkiezingen komme oan it wurd yn it radioprogramma No yn Fryslân. Dêrneist binne op Omropfryslan.nl en de Omrop-app listlûkersportretten te lêzen mei in politike en in persoanlike kant.

Wetterskipsdebat yn Buro de Vries

Yn it radioprogramma Buro de Vries is op snein 17 maart om 12.00 oere in wetterskipsdebat te hearren. De listlûkers fan de ferskate partijen debattearje oer aktuele Wetterskipsûnderwerpen om sa de kiezers nei harren kant te lûken.

Listlûkersdebat

Ien dei foar de ferkiezingsdei wurdt op 19 maart yn it provinsjehûs in listlûkersdebat hâlden. Yn dat debat diskusearje de listlûkers oer aktuele en Frysk tema's. Dat alles is fan 19.00 oere ôf te sjen op telefyzje, Omropfryslan.nl en de Omrop-app en wurdt om 21.00 en 23.00 oere werhelle.

Utslaggejûn

Op de ferkiezingen, woansdei 20 maart, steane de ferkiezingen de hiele dei sintraal by Omrop Fryslân. Mei de opkomstsifers, de stimming by de buro's en jûns in ferkiezingsútstjoering mei de lêste útslaggen. Fan 20.00 oere ôf sjocht Omrop Fryslân op de radio mei gasten werom op de ôfrûne bestjoersperioade en bringt sa gau mooglik de lêste útslaggen, de reaksjes dêrop en fansels tsjutting. Om 22.00 oere is dat ek te folgjen op telefyzje.

Neiprate

De oare deis binne op 'e radio yn it programma 'Fryslân fan 'e moarn' de reaksjes op de útslach te hearren en jout polityk ferslachjouwer Andries Bakker tsjutting. Dernjonken is Omrop Fryslân live by it moarnsbrochje fan it Wetterskip, dêr't de útslach fan harren ferkiezingen bekend makke wurde. Ek op telefyzje, yn Fryslân Hjoed, wurdt op 21 maart neipraten oer de ferkiezingen.