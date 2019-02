Oanpassen skippen Rykswettersteat kostet 1,4 miljoen euro

Njonken de djipgong is der ek in probleem mei it sicht. De kapitein op it skip kin net goed by in kraan del sjen, dy't op it dek stiet.

Bijlsma hat de skippen noch net oan Rykswettersteat levere, omdat se op de werf noch wurkje oan in oplossing foar de problemen. Op it stuit wurdt besjoen wat se it bêst dwaan kinne. De ferwachting is dat dat yn april bekend wurdt. Dan wurdt ek bepaald wa't alles betellet.