Ljouwerter (31) ferkeapet út wraak auto fan eks

De Ljouwerter hie ein oktober ferline jier de Suzuki Swift fan syn freondinne oan in autohanneler ferkocht. "Dat had ik niet moeten doen", sei er moandei yn de rjochtbank. Hy sei dat er ûnder ynfloed wie fan drugs doe't er de auto ferkocht.

Ferkearsrûzje

De man die mear dingen ferkeard: by in ferkearsrûzje hie er ien in klap jûn. De Ljouwerter sels sei dat er net slein hie, mar dat er treau yn it gesicht joech. Se hiene spul krigen nei't de Ljouwerter hurd op 'e remme traapje moast doe't it slachtoffer it sebrapaad op rûn. In tsjûge sei dat de Ljouwerter fierstente hurd ried.

De ferkochte auto giet werom nei de eigener. Njonken de straffen moat de Ljouwerter him melde by de ferslavingssoarch.