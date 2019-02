HEA! De sportdei fan Caparis

De jierlikse sportdei fan sosjaal wurkbedriuw Caparis op It Hearrenfean is ien grut feest foar de meiwurkers. Gesellich mei elkoar sjoele, darte of kickbokse, it kin allegearre. Eins is de dei suver in reüny, dêr't alle kollega's elkoar wer ris treffe.