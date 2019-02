Plysje ûndersiket mooglik sjitynsidint op A32 rjochting Wolvegea

De plysje ûndersiket in mooglik sjitynsidint op de A32 by de provinsjegrins tusken Fryslân en Oerisel. Al ridende soe der sketten wêze út in swart bestelbuske op in blauwe Citroën. De oanlieding soe in ferkearsrûzje west ha tusken de persoan yn de blauwe Citroën en de swarte bestelbus.