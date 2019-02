Plysje ûndersiket mooglik sjitynsidint, A32 ôfsluten

Helikopter

Moandeitemoarn soe der út in swart bestelbuske wei sketten wêze op in blauwe Citroën nei in ferkearrrûzje. De twa auto's hienen tsjininoar oansitten en rieden doe troch rjochting Wolvegea. De plysje wol it plak fan de sjitpartij noch by deiljocht sjen. Der is ek in plysjehelikopter ynset om it plak te ûndersykjen.

Oanriding

It konflikt wie op de N334 tusken Witte Paarden en de ôfslach Wolvegea fan de A32. De auto dêr't op sketten is, is trochriden nei de ôfslach Wolvegea. De bestjoerder is opfongen troch de plysje en de skansearre auto is fuortsleept. De plysje freget tsjûgen harren te melden.