Koen Haringa wurdt Fryske 'cultuurmatchmaker'

Mar hoe wurdst eins kultuermatchmakker? Haringa waard frege foar de funksje, om't er al in soad dwaande is mei de doelgroep dêr't it om giet. "Ik ben vooral bezig met festivals, podium Asteriks, de StadsOase, dus ik richt me vooral op de jongere generatie makers", fertelt Haringa.

"Ik ben niet degene die beslissingen maakt over geld, maar ik ga wel een adviserende functie aannemen door een koppeling te maken met een van de fondsen waar het om gaat." Haringa bringt dus keunstners en fûnsen byinoar.

Dat is noch net sa maklik. Lanlik sjoen hawwe benammen de grutte ynstituten de kennis oer kultuersubsydzje wol yn hûs. Foar lytsere ûndernimmers is it dreger. Haringa: "Voor de fondsen levert het ook een interessante situatie op. Ze hebben misschien wel geconstateerd dat de hele culturele sector niet goed in beeld is. Ik denk dat ze dat hiermee beter in beeld krijgen."