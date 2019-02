Politike kopstikken starte ferkiezingskampanje yn Ljouwert

In ferneamde reedrider; Johannes Kramer kin der wol om gniize. "Ik kin sels ek hiel bêst reedride, mar minsken tinke fêst en seker oan dy oare Kramer. Dat begryp ik ek wol. Provinsjale polityk stiet dochs wat fierder fan de minsken ôf. Mar oer it algemien ha ik oer 'naamsbekendheid' net te kleien."

Wichtige saken

Nettsjinsteande dat in soad minsken de provinsjale polityk net kenne, is it wichtich om te stimmen op 20 maart, fynt Kramer. "Provinsjale polityk giet oer wichtige saken. Tink oan ús greidefûgels, it bioferskaat, it lânskip, moatte dêr noch hegere wynmûnen komme yn Fryslân, de sânwinning. Dêryn kin de provinsje wol deeglik it ferskil meitsje."

Net stinne

Ek Sander de Rouwe fan it CDA wie yn Ljouwert. Krekt lykas Kramer hat hy net oer bekendheid te kleien, fynt er sels. "Minsken kenne my meastal wol as se my sjogge." De Rouwe hat alle betrouwen yn in goeie opkomst op 20 maart. "Fryslân hat in namme heech te hâlden. De opkomst is krekt wat heger as yn de rest fan it lân. Net stinne mar hinne."