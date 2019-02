Boekhannel Langwar nei 22 jier ticht

"Hele dagen in de winkel staan red ik niet meer", sa seit Sibbel. "En dus moet ik er wel mee ophouden. Als dat niet zo was, dan had ik graag nog een paar jaar doorgezet." Mar der binne ek oare redenen om der mei op te hâlden. Sa nimt de konkurrinsje fan ynternet ta.

Gjin wille mear

Ek Sibbel hat der sûnt in pear jier in ynternettak by, mar dat sprekt him eins totaal net oan. "Ik begrijp dat er collega's zijn die überhaupt geen winkel meer hebben. Die staan 's ochtends op om te bekijken wat de bestellingen zijn, stoppen dat in een doos en sturen dat dan op. Daar beleef ik geen plezier aan."