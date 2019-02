Bobslider Dennis Veenker tolfde yn fjouwermansbob

De Nederlânske bob moast goed in sekonde tajaan op de winners, dy't út Dútslân komme. Yn it klassemint is de Nederlânske fjouwermansbob as tsiende einige.

Dit wie de lêste wrâldbekerwedstriid. Oer twa wiken is yn it Kanadeeske Whistler it wrâldkampioenskip en dan sit it seizoen der op foar Veenker en syn ploechgenoaten.