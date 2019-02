UNIS Flyers winne nei ferlinging en geane as koprinner de play-offs yn

Foardat de play-offs fan de BeNe League begjinne, set earst de Final Four om it Nederlânsk kampioenskip útein. Dêroan dogge de fjouwer bêste Nederlânske ploegen fan de BeNe League mei. Yn dat klassemint binne de Flyers dus ek as earste einige.

De earste wedstriid fan de Final Four is op freed 1 maart. It is noch net bekend tsjin wa't de Flyers moatte.