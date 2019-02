Brouwerij Dockum draait sûnder hoarekafergunning

Oenema hat doetiids gjin hoarekafergunning oanfrege foar syn klim- en boarterspark, omdat de gemeente gelyk dúdlik makke dat dat net mooglik wie. Hy mocht allinnich in kop kofje of fris skinke mei in flaubyt.

Dat wie net de reden wêrom't syn saak fallyt gong, mar it hie it bedriuw wol holpen as der hoareka mooglik wie. Dat der no yn de praktyk sûnder fergunning folle mear mooglik is, fernuveret him: "Yn myn eagen is it de moaiste en tagelyk ek de grutste sûpkeet fan Nederlân."