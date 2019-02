Grote Groente Circus yn Ljouwert: 'Restauranten moatte mear grienten brûke'

Der is allinnich ien probleem, fernimt Van der Meer: "Minsken binne net gau oertsjûge om foar in folslein grientemenu in soad jild te beteljen, om't se it idee fan it ferline noch altyd foar de geast ha. Sa fan dat griente lang op it fjoer stiet. Mar dat is al skoften net mear sa." Dat lit bygelyks Willem Schaafsma sjen. Hy brûkt spitskoal, poddestuollen, paksoi en in bûljon fan basilikum. Schaafsma: "As je dit priuwe, dan misse je it fleis dochs net?"

De reaksjes fan de gasten stypje it oardiel fan Schaafsma. Net ien mist fleis en alle buorden wurde leech wer ôfromme.