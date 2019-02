Wurk oan spoar tusken Ljouwert en Grins leit op skema

Moandeitemoarn eefkes foar seis oere komt it treinferkear wer op gong. Dat betsjut net dat it wurk al dien is. De tunnels moatte noch geskikt makke wurde foar it ferkear en der sit ek noch in soad wurk yn it ferlingjen fan perrons.

Alles is nedich omdat der aanst mear treinferkear oer it spoar giet. Dêrmei wurdt de ferbining tusken de twa provinsjehaadstêden better.