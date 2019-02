Bob de Vries wint lêste KPN Grand Prix yn Luleå: "Dit maakt een hoop goed"

It wie de earste oerwinning fan it seizoen foar De Vries. "Het viel tot nu toe tegen", seit er. "Ik voelde me heel veel wedstrijden goed, maar dat resulteerde nog niet in een zege. Nu wel gelukkig. Dit maakt een hoop goed."

De wedstriid wie swier, benammen troch de hurde wyn. "Die was heel bepalend. En door de dooi was het heel zacht ijs, dat gleed bijna niet. Er finishten maar heel weinig rijders, dus het was echt een zware wedstrijd."