Adwin de Kluyver hie langstme nei it Noarden hast net neifertelle kinnen

"Op het moment dat ik het beleefde, voelde het echt als doodsnood", fertelt De Kluyver. "Later heb ik dat een plaats gegeven als 'nou, een beetje dom geweest'. Nog later heb ik het weer opgehaald en ben ik nog eens naar die plek geweest, om te kijken of ik het in mijn hoofd niet had overdreven. Toen dacht ik: dit was echt wel kantje boord. En dat is eigenlijk een heel mooi symbolisch begin van dat verhaal over het verlangen naar het Noorden."

Twadieling

Neist persoanlike ûnderfiningen steane yn it boek fan De Kluyver, dy't ûnder oare sjef Kultuer by de Ljouwerter Krante west hat, ferhalen oer ûntdekkingsreizigers en oare dreamers ûnderweis nei it uterste Noarden troch de jierren hinne. It is in miks fan literatuer en skiedkunde, seit De Kluyver. "Dat kun je ook in ieder hoofdstuk zien, daar zit een tweedeling in. Ik neem je iedere keer mee naar een plek op de kaart, die kaart staat bij ieder verhaal. En ik neem je mee naar een personage. En eigenlijk kijk je door de ogen van dat personage naar het Noorden."

Podcast

Der is ek in podcast makke fan it boek, dy't te finen is op de webside fan Omrop Fryslân. Yn dizze podcast lêst De Kluyver trije ferhalen út it boek foar: 'Een klif', 'Een Eskimo' en 'Een IJsbeer'. Boppedat is der in soundtrack makke dêr't minsken nei harkje kinne by it lêzen fan it boek. Dizze muzyklist stiet op de webside fan de skriuwer.