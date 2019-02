Ketellapper-Zielman wint einklassemint KPN Grand Prix en hâldt op: "Nu is het klaar"

Ketellapper-Zielman wie al earder opholden, mar makke dit jier har comeback. "Een jaar gedaan. Hartstikke mooi, maar nu is het klaar." Se woe eins nei de wedstriden yn Sweden pas it beslút nimme, mar se wie der al earder út. "Van de week had ik allemaal bevroren vlekken op m'n been toen het zo koud was. M'n dochter Julia was mee, die was ook niet fit. Al die dingen heb ik meegenomen in m'n besluit."

"Topafsluiting"

Se is bliid dat se har karriêre mei in haadpriis ôfslute kin. "Volgend jaar moet je maar weer zien hoe het gaat. Dan denk je straks: was ik nou maar gestopt toen het nog goed ging. Dit is een topafsluiting."