Dennis Veenker einiget mei twamansbob as trettjinde yn Calgary

Bobslider Dennis Veenker fan Damwâld is by de wrâldbeker yn Calgary trettjinde wurden yn de twamansbob. Mei syn ploechmaat Ivo de Bruin sette er nei twa runs in totale tiid del fan 1.52.01. Dêrmei wiene se 1.17 sekonde trager as it winnende duo Francesco Friedrich en Thorsten Margis út Dútslân (1.50.84).